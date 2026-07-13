Ефимов: В Москве создадут более 40 тысяч рабочих мест в рамках КРТ

В первой половине 2026 года власти Москвы представили 79 проектов комплексного развития территорий (КРТ) — это на 11 инициатив больше, чем годом ранее за тот же период. Общая площадь участков, задействованных в этих проектах, достигает почти 362 гектаров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Суммарно почти на 362 гектарах земли планируется построить свыше 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Более половины – 3,2 миллиона квадратных метров – составит площадь жилых новостроек, из которых около 1,2 миллиона выделят для программы реновации. Кроме того, планируется строительство общественно-деловых и производственных объектов. Благодаря реализации этих проектов в городе будет создано почти 40,5 тысячи рабочих мест», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Программа КРТ направлена на преобразование бывших промышленных зон, а также участков, которые сейчас используются нерационально либо вовсе не застроены. Цель — создать комфортные городские пространства, гармонично вписывающиеся в существующую городскую среду.

Как сообщили в Департаменте градостроительной политики, проекты КРТ охватят 54 района Москвы — во всех административных округах, за исключением Троицкого. Длительность реализации отдельных проектов составит от 3 до 12 лет. В качестве примера в ведомстве привели район Митино на северо‑западе города: там собираются преобразовать участок площадью 1,13 гектара — на его месте появится технопарк площадью свыше 19 тысяч квадратных метров. Ожидается, что объект обеспечит около 200 рабочих мест для специалистов высокой квалификации.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что механизм КРТ служит мощным стимулом для обновления целых городских районов. В Градостроительном комплексе Москвы добавили, что сегодня в столице ведётся работа над более чем 470 проектами КРТ — они находятся на разных этапах проработки и воплощения. Совокупная площадь территорий под эти проекты превышает 4,7 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению Сергея Собянина.

