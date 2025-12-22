Ефимов: В Москве современные технологии помогли сократить сроки строительства

Сфера строительства в Москве сталкивается с нехваткой кадров, однако находит выход за счет технологического обновления отрасли. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, дефицит рабочих наблюдается на многих строительных площадках города. Решить проблему позволяет активное внедрение механизации и префаб‑технологий.

«За счет их внедрения мы в среднем сократили строительство домов относительно прежних периодов программы по реновации в два раза», — отметил Ефимов.

Власти Москвы последовательно расширяют применение инновационных технологий — при прокладке метро, а также возведении гражданских объектов.

Наглядный пример эффективности нового подхода — многоквартирный дом площадью около 20 тысяч квадратных метров, строительство которого заняло всего 6,5 месяца. В ближайшее время здание планируется ввести в эксплуатацию.

Таким образом, городу важно повысить производительности, в том числе и за счёт современных технологических решений.

