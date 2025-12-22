Ефимов: В Москве современные технологии помогли сократить сроки строительства
Сфера строительства в Москве сталкивается с нехваткой кадров, однако находит выход за счет технологического обновления отрасли. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, дефицит рабочих наблюдается на многих строительных площадках города. Решить проблему позволяет активное внедрение механизации и префаб‑технологий.
«За счет их внедрения мы в среднем сократили строительство домов относительно прежних периодов программы по реновации в два раза», — отметил Ефимов.
Власти Москвы последовательно расширяют применение инновационных технологий — при прокладке метро, а также возведении гражданских объектов.
Наглядный пример эффективности нового подхода — многоквартирный дом площадью около 20 тысяч квадратных метров, строительство которого заняло всего 6,5 месяца. В ближайшее время здание планируется ввести в эксплуатацию.
Таким образом, городу важно повысить производительности, в том числе и за счёт современных технологических решений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист рассказал, как добиться индексации зарплаты
- Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет
- В Польше закрылось последнее генконсульство России
- Путин заявил, что его шокировало убийство школьника в Одинцово
- Бытовая химия или нет? «Незамерзайку» с метанолом ждет маркировка
- Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp
- Рябков: Нормализация отношений России и США потребует немало времени
- В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году
- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций
- Директором НИЦЭМ имени Гамалеи стал разработчик вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru