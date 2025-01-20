Ефимов: В Москве сокращены сроки предоставления трех госуслуг в сфере недвижимости

Сроки предоставления трех связанных с адресацией объектов недвижимости и земельными вопросами госуслуг сократились в прошлом году и составили от пяти до девяти рабочих дней, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках системной работы по упрощению взаимодействия физических лиц и представителей бизнеса с городом мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид. На регулярной основе повышаем скорость их предоставления благодаря внедрению современных информационных систем и технологий, а также оптимизации внутренних процессов. Только за 2024 год сроки оказания трех госуслуг сократились еще на один рабочий день. Так, теперь получить предварительное согласование предоставления земельного участка можно за девять рабочих дней вместо 23, как было еще несколько лет назад, согласовать межевой план – за восемь вместо 10, а присвоить, изменить или аннулировать адрес – за пять вместо 17», — отметил вице-мэр.

Сегодня Департаментом городского имущества в имущественно-земельной сфере предоставляется 21 госуслуга. Сокращение сроков их предоставления даст возможность быстрее решать вопросы предпринимателям и гражданам.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что одной из наиболее популярных госуслуг стала «Адресация объектов недвижимости» (свыше 20 тысяч обращений за два года). Благодаря оптимизации сроки ее предоставления поэтапно сократились с 45 до пяти рабочих дней.

Официальный адрес должен быть у каждого сооружения и здания — даже у объекта несовершенного строительства. Аннулировать его необходимо, когда объект перестал существовать и снят с кадастрового учета или когда ему присваивают новый адрес.

Кроме того, госуслугой «Предварительное согласование предоставление земельного участка» можно воспользоваться для объединения или раздела находящихся в собственности города участков, уточнения и образования границ.

За согласованием межевого плана границ участка земли, граничащего с находящимися в собственности столицы территориями могут обратиться ИП, юридические и физлица. Эта госуслуга представляет собой неотъемлемую часть кадастровых работ.

По словам представителей столичного Департамента информационных технологий, госуслуги в имущественно-земельной сфере востребованы и у физлиц, и у предпринимателей. Все услуги можно получить в любое удобное время. Кроме того, на портале можно узнать о статусе рассмотрения и результате предоставления.

