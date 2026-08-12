Ефимов: В Москве сдали 39 домов по программе реновации в 2026 году

За первые семь месяцев 2026 года в Москве в рамках осуществления программы реновации возвели 39 домов жилой площадью 734 тысячи кв. м. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам семи месяцев работы в этом году Фонд реновации вновь продемонстрировал рост показателей по темпам и объемам строительства и улучшил собственный результат. С начала года в столице возведено 39 новостроек», — сообщил он.

По его словам, жилая площадь домов превысила на 26% показатели аналогичного периода 2025 года, а больше всего зданий появилось на юго-востоке столицы — 17.

Москвичи, которые переселяются в рамках реновации, получают в свое распоряжение жилье с комплексной чистовой отделкой, сантехникой, застекленными лоджиями, москитными сетками, блокираторами и батареями с функцией регулировки. За семь месяцев 2026 года были обустроены более 12 тысяч комфортных и современных квартир, уточнили в Департаменте градостроительной политики.

Проектную документацию и технические регламенты строительства проверяют специалисты Мосгосстройнадзора. На всех этапах они проводят выездные контрольные мероприятия, а на 39 площадках в 2026 году было проведено свыше 280 инспекций. После выдачи заключений, жилые комплексы были введены в эксплуатацию.

Каждый из них был возведен по отдельному проекту и отличается индивидуальной выразительной архитектурой, что позволяет вписаться в окружающую застройку районов. В шаговой доступности от новостроек расположены все востребованные объекты транспортной инфраструктуры, а центры услуг и магазины откроются в помещениях на первых этажах.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что она затронет более миллиона москвичей.

Высокие темпы строительства, которые демонстрирует Москва, соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

