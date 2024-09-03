Ефимов: В Москве с января утверждено 30 решений комплексного развития территорий

В российской столице за восемь месяцев текущего года утвердили 30 решений о комплексном развитии территорий общей площадью более 264 гектаров в десяти административных округах. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что речь идёт о проектах редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий.

«На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 20 миллиардов рублей. Их реализация даст городу свыше 53 тысяч рабочих мест», – рассказал заммэра.

Вышеозначенные площадки расположены в 30 районах Москвы. На этих территориях будет возведено более 3,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе в рамках программы реновации и для других потребностей мегаполиса. Как уточнил глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, проекты КРТ включают строительство 22 образовательных комплексов, двух медицинских центров, семи спортивных и четырёх гостиничных комплексов. Кроме того, более 110 тысяч квадратных метров отведено под современные производства. На всех участках будут обустроены удобные общественные пространства.

На данный момент в столице по поручению мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ на разной стадии готовности, их общая площадь превышает 3100 гектаров.

