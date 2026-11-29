Ефимов: В Москве с начала реновации в новые квартиры переехали свыше 100 тысяч семей
В Москве с начала реализации программы реновации более 100 тысяч семей переехали в новые квартиры, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что проект успешно реализуют во всех округах города, и все больше москвичей получают квартиры с современной улучшенной отделкой. Глава комплекса отметил, что одна из важнейших задач реновации заключается не только в предоставлении комфортного жилья, но и в поддержке горожан на этапе переезда.
«В Восточном административном округе новоселье отпраздновали примерно 19 тысяч семей, в Юго-Восточном административном округе — около 16,8 тысячи. На севере столицы переехали уже около 12,3 тысячи семей, а на западе — еще порядка 11 тысяч», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что в сервисе «Помощь в переезде» москвичи могут бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Услугой уже воспользовались свыше 75 тысяч семей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реновации вдвое и сообщил, что префаб-технологии сокращают сроки строительства по этой программе.
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