Ефимов: В Москве с начала реновации подготовили свыше 300 площадок для строительства домов

В Москве во всех округах с начала реализации программы реновации освободили свыше 300 площадок на месте расселенных домов старого жилого фонда. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"На освобожденных участках возводят жилые комплексы по программе реновации. Это позволяет городу улучшать качество среды, а жителям – переезжать в новые дома в своем районе или в округе, как в случае с ЗелАО и ТиНАО. С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок. В частности, в Юго-Восточном округе – 65, в Восточном – 40. По 33 – в Северо-Восточном и Юго-Западном округах. Еще 32 участка подготовили к строительству на севере столицы", - отметил Ефимов.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что указанные более 300 площадок находятся в 79 районах Москвы, в том числе 17 из них в Люблине, 15 — в Кузьминках, 11 — в Бескудниковском.

Министр отметил, что в новостройках оборудуют вестибюли и лифтовые зоны на одном уровне, без ступенек. По его словам, в таких ЖК представлена безбарьерная среда.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в новое жилье, возведенное по реновации, уже въехали или переезжают 258 тысяч москвичей.

