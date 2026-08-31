Ефимов: В Москве с начала года расселили около 170 домов по реновации

В Москве с начала 2026 года в рамках программы реновации полностью расселили почти 170 домов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об объектах в десяти административных округах столицы. Политик подчеркнул, что больше всего домов по реновации в Северо-Восточном округе (28), в Восточном (26), в Юго-Восточном и Западном (по 20), в Северном и Северо-Западном (по 18).

Известно, что расселенные дома город демонтирует с помощью технологии «умный снос». Это позволяет экологично и безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку.

«Сейчас в 12 округах Москвы для реновации возводится более 170 новостроек жилой площадью свыше 3,9 млн квадратных метров», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что с начала текущего года в столице расселили дома в 48 районах. В том числе в Алтуфьевском — 16 зданий, в Южном Тушине и Западном Дегунине — по девять, в Новогирееве — восемь, а в Богородском, Коптеве и Люблине — по семь.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что всего в полностью расселенных с начала года домах проживали свыше 30 тысяч горожан. По ее словам, на северо-востоке столицы в новые квартиры переехали более 5,1 тысячи москвичей. На востоке города правообладателями стали свыше 4,7 тысячи человек, на юго-востоке — свыше 4,4 тысячи, а на западе и северо-западе — более 4 тысяч и свыше 3,7 тысячи москвичей соответственно, добавила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для реновации. Политик также призвал увеличить темпы ее реализации вдвое.