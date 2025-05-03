Ефимов: В Москве с начала 2025 года по реновации расселили около 80 домов

В столице с начала 2025 года в рамках программы реновации расселили примерно 80 старых домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики истроительства Владимир Ефимов.

По его словам, большинство (19) расселенных зданий насчитывается в Восточном административном округе города.

«На юго-востоке в новые квартиры переехали жители 14 старых домов, на западе — 13. Расселенные здания демонтируют, на их месте возводят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой», - подчеркнул Ефимов.

Всего в столицев реновацию включены свыше 5 тысяч 170 домов, поэтому примерно миллион москвичей переедет в новые квартиры в современных ЖК. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что за четыре месяца 2025 года старые дома в рамках программы реновации расселили в 37 столичных районах, в том числе в Люблине, Новогирееве, Гольянове, Троицке, Внукове, Филевском Парке и Марьиной Роще.

Для удобства переезда город предлагает широкий набор цифровых сервисов и дает каждому участнику возможность получить бесплатную услугу «Помощь при переезде». По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, всего в 76 расселенных с начала этого года домах проживали более 12 тысяч москвичей. На востоке города из освободившихся зданий в новые ЖК переехали более трех тысяч человек, на юго-востоке — примерно 2,7 тысячи из 14 таких домов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о переселении горожан в рамках реновации в Тимирязевском районе Москвы.

