Ефимов: В Москве с 2020 года под кураторством ДГС возвели 18 больничных корпусов

В девяти административных округах Москвы под руководством Департамента гражданского строительства (ДГС) были построены больничные корпуса общей площадью более 420 тысяч кв м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года под кураторством Департамента гражданского строительства в столице возвели 18 больничных корпусов общей площадью 424,2 тысячи кв м», — сообщил вице-мэр.

По его словам, новые объекты появились в Коммунарке, а больница №15 имени О.М. Филатова, многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского получили флагманские медицинские центры.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что больше всего открытий, пять новых больниц, состоялось в Новомосковском округе. Еще три здания были возведены на востоке города. Изменения позволили открыть флагманский центр на территории городской больницы имени В.М.Буянова в Царицыно, который позволяет принимать до 200 пациентов в сутки, добавил он.

Также новые корпуса появились в Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Западном и Северном административных округах. Отдельно был завершен проект Центра хронических болезней на территории инновационного центра «Сколково». В нем будет пять отделений: детская реанимация и анестезиология, палаты интенсивной терапии, отделения гериатрии, реабилитации и паллиативной помощи, включая отделения орфанных заболеваний для детей с редкими хроническими патологиями. Все они оснащены современным оборудованием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство новых медицинских объектах в столице.

