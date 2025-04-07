Ефимов: В Москве реорганизуют участок земли в Савеловском районе по программе КРТ
В Москве реорганизуют участок земли в Савеловском районе по программе комплексного развития территорий(КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, проект решения опубликован на сайте мэрии.
«В Савеловском районе реорганизуют участок площадью 3,49 гектара. Здесь предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения», – уточнил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что вложения в реализацию проекта составят 20,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 705,5 миллиона рублей.
Ефимов также отметил, что в результате реализации проекта в этом районе столицы появятся почти 1,5 тысячи новых вакансий.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке построят новую торговую галерею с ресторанами, кафе, отделениями банков, офисными помещениями и фитнес-центрами.
В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 302 проекта по комплексному развитию территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru