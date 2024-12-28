Ефимов: В Москве реорганизуют участок по программе КРТ на Малой Филевской улице
В Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) участок земли площадью 1,9 га в районе Фили-Давыдково. Проект решения опубликован на официальном сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Фили-Давыдково реорганизуют участок на Малой Филевской улице. На территории предусмотрено строительство общественно-делового объекта. Вложения в развитие площадки составят 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 819,44 миллиона рублей», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, после реализации проекта в этом районе Москвы появятся почти 1,8 тысячи новых рабочих мест.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке построят административно-деловой комплекс площадью 62,5 тысячи квадратных метров, в котором также разместятся магазины, отделения банков и студии для занятий физкультурой и спортом.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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