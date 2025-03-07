Ефимов: В Москве реорганизуют свыше 140 га земельных участков по программе КРТ

На портале московского правительства опубликовано 13 проектов решений о комплексном развитий территорий (КРТ) в феврале 2025 года, их общая площадь составляет 143,5 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По опубликованным в феврале проектам решений о комплексном развитии территорий планируется строительство около 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Все они проработаны городом и учитывают потребность районов в создании жилья и необходимой инфраструктуры, а также общественных пространств. Вложения в реализацию проектов оцениваются в 856 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 72,9 миллиарда рублей. По итогам будет создано более 35 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Участки находятся в семи московских административных округах. Всем правообладателям земельных участков и расположенной на них недвижимости разослали письма, в которых предлагается заключить договоры о КРТ.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участках возведут 1,6 млн «квадратов» жилья, а также почти 946 тысяч квадратного метра объектов общественно-делового назначения и производств. Также строители проложат новые дороги, озеленят и благоустроят прилегающую территорию.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью порядка 4 200 га.

