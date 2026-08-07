Ефимов: В Москве реализуют 470 проектов комплексного развития территорий

В Москве активно развивают городские территории по программе комплексного развития (КРТ): сейчас в работе — 470 проектов, которые охватывают порядка 4,7 тысячи гектаров. На этих землях можно построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что программа заметно выросла с момента запуска: если сначала в неё входило около 180 проектов на площади примерно 2,5 тысячи гектаров, то теперь масштабы увеличились почти вдвое.

По словам Ефимова, преимущество КРТ в том, что город развивается не фрагментарно, а целыми кварталами и районами. Это позволяет не просто возводить жилые дома, а сразу закладывать всю нужную инфраструктуру — транспортную, инженерную и социальную.

«Речь идёт не о строительстве отдельного здания, а о создании полноценной городской среды: мы заранее планируем размещение школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов и общественных пространств», — подчеркнул заммэра в интервью на телеканале «Москва 24».

Ефимов добавил, что благодаря проектам КРТ в столице появляются современные районы, где у жителей в шаговой доступности есть не только новое жильё, но и рабочие места, а также все необходимые городские сервисы.

