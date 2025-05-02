Ефимов: В Москве реализуют 22 МаИП в социальной сфере

В Москве реализуются 22 масштабных инвестпроекта (МаИП), которые направлены на развитие социальной инфраструктуры, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы. В рамках МаИП они реализуют 22 социально ориентированных проекта. Для этого город предоставил им около 23 гектаров земли в девяти административных округах столицы. На этих участках появятся школы, детские сады, медицинские центры и другие объекты общей площадью более 240 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.

Цель МаИП — рост инвестиций в столичную экономику, увеличение количества рабочих мест и развитие городских территорий. Город предоставляет в аренду инвесторам земельные участки, при этом в приоритетном положении находятся спортивная и социальная инфраструктура, высокие технологии, современные производства и инновационные центры.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, более 20 га земли было выделено для возведения образовательных объектов более чем на 8200 воспитанников и учеников. В Москве строятся центры дополнительного образования, детсады, городские и частные школы суммарной площадью свыше 185 тысяч «квадратов».

Строительство всех объектов контролирует Мосгосстройнадзор. В стадии строительства находятся 12 зданий, уже проведено 46 проверок на предмет соответствия утвержденным проектным решениям объема работ и используемых материалов.

В частности, в рамках реализации МаИП на участке площадью почти 4,7 га построят школу на 1575 мест в Молжаниновском районе. Кроме того, почти на 3,5 га возведут частную образовательную организацию, объединяющую центр дополнительного образования, детсад, а также среднюю и начальную школу, на проспекте Вернадского. Также в Тверском районе на месте бывшего здания Щукинской сцены построят новое помещение для Московского театра мюзикла.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

