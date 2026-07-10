Ефимов: В Москве реализуется 235 проектов КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), которая стартовала в Москве в 2020-м году, до стадии реализации дошли уже 235 проектов — половина от всех проработанных городом. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Благодаря программе КРТ в городе реализуется концепция полицентричности – на месте бывших промзон и других депрессивных участков формируются полноценные городские кварталы. Так, за шесть лет было проработано свыше 470 проектов КРТ, 235 из них уже перешли на разные стадии реализации», — отметил он.



По его словам, планируется реорганизация свыше двух тысяч га пространства. На этом месте согласовано строительство 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, более 21 миллиона из которой — это жилые комплексы, а остальные площади займут здания общественно-делового и промышленного значения. Ефимов добавил, что реализация всех проектов создаст в столице почти 415 тысяч новых рабочих мест.



На данный момент работы в рамках КРТ ведутся в 104 районах Москвы во всех административных округах, а более четверти из них в Западном и Южном административных округах.



Там реализуется свыше 60 проектов на территориях суммарной площадью свыше 404 га, где будет введено в эксплуатацию почти 8,5 миллиона кв. м недвижимости. Главные проекты редевелопмента в этих районах — участки бывших промзон «Кунцево» и «ЗИЛ». На первом из них появится жилой район площадью свыше 610 тысяч кв. м недвижимости, два детских сада на 450 мест, а также объекты торговли и общепита. На почти 30 га промзоны «ЗИЛ» возведут деловой квартал с офисными и торговыми помещениями, а общая площадь новых объектов превысит миллион кв. м.



Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии проработки и реализации находятся более 470 проектов, которые изменят облик почти 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

