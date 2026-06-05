Ефимов: В Москве реализовано почти 140 масштабных инвестиционных проектов
С 2016 года Москва реализовала 138 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), которые преобразили город и создали новые возможности для бизнеса и жителей. Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
За более чем десятилетие город выделил под МаИП 1,27 тысячи гектаров земли — участки находятся во всех округах столицы, обеспечивая её равномерное развитие.
«За прошедшее время реализовано 138 масштабных инвестпроектов. В городе появились 16 объектов здравоохранения, четыре учреждения культуры, 24 образовательных учреждения, 21 объект спортивного и рекреационного назначения, а также десятки других важных объектов», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Инвесторов привлекают особыми условиями аренды земли, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и помогает эффективно использовать городские территории.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что в городе продолжается активное развитие инфраструктуры и создание новых возможностей для бизнеса и экономического развития.
«Так, в Коммунарке открыта школа на 1,1 тысячи учеников с современными учебными кабинетами и лабораторно-исследовательскими комплексами. В районе Хорошево-Мневники завершено строительство корпуса начальных классов на 400 мест для образовательной организации “Хорошкола”», – отметила Соловьева.
Ещё один знаковый проект — Московская верфь. Это самый современный судостроительный завод страны площадью 23 тысячи квадратных метров. Верфь не только обслуживает флот, но и разрабатывает речной электротранспорт — у предприятия есть собственное конструкторское бюро.
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