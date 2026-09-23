Ефимов: В Москве расселили более 1,3 тысячи старых домов в рамках реновации

С начала запуска столичной программы реновации были полностью переселены жители более 1,3 тысячи домов старого жилого фонда. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего в действующую программу, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий, свыше 1300 из которых уже полностью расселили. Горожане получили равнозначные квартиры в новых жилых комплексах, возведенных в рамках программы, как правило, недалеко от их старых домов», — отметил он.

По его словам, главное удобство при расселении в том, что жители остаются в своих районах, и им не требуется заново прикрепляться к поликлиникам и другим социальным объектам.

Реновация идет «волновыми» этапами. Это модель, при которой появление новых домов запланировано на участках, где ранее были снесены старые. Такой метод позволяет обновлять жилой фонд и сохранять москвичей в их родных районах. Исключение — Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа, где равнозначная недвижимость предоставляется в пределах округа.

Больше всего домов расселили на востоке столицы — 233. Второе место занял Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), где таких зданий было 199. В тройку также вошел ЗАО со 155 устаревшими постройками. Все из них подлежат сносу.

Демонтаж осуществляется с помощью современной технологии «умный снос», которая является экологичной и заметно уменьшает воздействие шума и пыли на окружающую среду. А все строительные отходы тщательно сортируются и идут на повторное использование. Вся информация о программе опубликована на портале mos.ru.

Она была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил о ее реализации в Рязанском районе.

