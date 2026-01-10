Ефимов: В Москве появятся две современные школы искусств за счет бюджета

В столице возведут две современные школы искусств до конца 2028 года в рамках Адресной инвестиционной программы города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ближайшие три года за счет средств городского бюджета планируется построить две современные школы искусств. Общая площадь новых объектов составит 5,6 тысячи кв м», — сообщил вице-мэр.

По его словам, проекты согласованы в Новомосковском и Северо-Западном административных округах. На юге Москвы школу откроют в Филимонковском районе Новомосковского округа.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что еще одно образовательное учреждение на 300 человек площадью свыше 1,5 тысячи кв м появится в районе Куркино.

Москва уделяет повышенное внимание появлению культурных объектов в городе. Это позволяет создать комфортные условия для творческого развития горожан и улучшить городское пространство.