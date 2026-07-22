Ефимов: В Москве появятся 19 жилых и социальных объектов в рамках КРТ

За первые шесть месяцев 2026-го в Москве утвердили проекты планировки территорий (ППТ) для реализации 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Будет реорганизовано почти 47,5 га земли. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 19 проектов с утвержденной планировочной документацией суммарно построят почти 970 тысяч кв. м современной недвижимости. Большая часть придется на жилые новостройки для реализации программы реновации, что позволит ускорить переезд горожан из старого фонда в комфортные квартиры», — сообщил он.

По его словам, также предусмотрено появление более 252 тысяч кв. м социальной, деловой, производственной и сопутствующей инфраструктуры, что позволит создать городу более 5,8 тысячи рабочих мест.

Проекты КРТ по утвержденной документации запланированы на территории 21 района восьми административных округов. Большая часть жилья построится в Гольянове, где общая площадь новостроек превысит 218,5 тысячи кв. м. Помимо этого, в Восточном Дегунине возведут общественно-деловой комплекс с гаражом и фармацевтическое предприятие, в Бабушкинском районе — паркинг, в Измайлове на Никитинской улице — детский сад на 250 мест, а на улице Летчика Бабушкина в Лосиноостровском районе — поликлинику на 360 посещений в смену.

Проект планировки территории (ППТ) — это документ, который определяет планировочную структуру будущего квартала. Она включает в себя участки общего пользования и их границы, зоны размещения тех или иных объектов, а также очередность их появления. Это закладывает основу для сбалансированного и качественного преобразования городской среды.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 470 проектов, которые изменят облик более 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

