Ефимов: В Москве появится пищевой комплекс в рамках МаИП
В столичном районе Южное Медведково идет строительство пищевого комплекса общей площадью свыше 21,7 тысячи кв. м в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«В Южном Медведкове в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство производства по изготовлению готовой еды и отдельной фабрики-кухни для розничной сети продаж общей площадью более 21,7 тысячи кв. м. Трехэтажное здание появится на Вилюйской улице», — отметил Ефимов, , чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.
По его словам, на данный момент работы завершены на 40%, а откроется пищевой комплекс в 2027 году.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, добавила, что под строительство данного объекта город предоставил инвестору в аренду 1,4 га земли по льготной ставке — один рубль в год. Она уточнила, что такая возможность появилась с 2022 года, что создает в столице привлекательную инвестиционную среду.
Все технологические потоки запланированного производства были тщательно проработаны и организованы таким образом, чтобы «чистые» и «грязные» зоны были полностью разделены и не пересекались.
В новом здании разместят административные и бытовые помещения для сотрудников: офисы, столовую, гардеробные, санузлы и лифты. Фасады выполнят в современном тёмно-сером стиле с акцентными вставками. Конструкции — из железобетонных колонн и металлических фахверков с сэндвич-панелями. Ниши для заезда фур выделят контрастным цветом для удобства ориентации. Внутреннюю отделку сделают из алюминиевых сэндвич-панелей. На прилегающей территории разобьют газон, установят малые архитектурные формы и оборудуют парковку. Рядом расположены остановки общественного транспорта и крупные дороги — улицы Широкая и Полярная.
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