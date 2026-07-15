Ефимов: В Москве появится пищевой комплекс в рамках МаИП

В столичном районе Южное Медведково идет строительство пищевого комплекса общей площадью свыше 21,7 тысячи кв. м в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В Южном Медведкове в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство производства по изготовлению готовой еды и отдельной фабрики-кухни для розничной сети продаж общей площадью более 21,7 тысячи кв. м. Трехэтажное здание появится на Вилюйской улице», — отметил Ефимов, , чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

По его словам, на данный момент работы завершены на 40%, а откроется пищевой комплекс в 2027 году.