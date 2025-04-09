Ефимов: В Москве появится новый квартал по программе КРТ в Коммунарке

Новый современный квартал появится в столичном районе Коммунарка с развитой инфраструктурой по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проект по редевелопменту участков земли общей площадью 13,74 гектара уже опубликован на сайте правительства столицы.

«В рамках редевелопмента двух участков вблизи улицы Александры Монаховой в активно развивающемся округе Москвы появится еще один современный жилой квартал с необходимой горожанам инфраструктурой», – рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что благодаря строительству различных объектов здесь планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест.

Ефимов подчеркнул, что вложения в реализацию проекта составят 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 1 миллиард рублей.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на этом месте будут построены несколько жилых комплексов, в которых смогут проживать более 4 тысяч москвичей.

Он также добавил, что планируется строительство и физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров с паркингом на 300 машино-мест.

В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

