Ефимов: В Москве построят технопарки, бизнес-центры и спортобъекты по проектам КРТ

На сегодняшний день в Москве в разной степени проработки и реализации находятся 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают создание в столице почти 900 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках 302 проектов КРТ планируется возвести 31,1 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости.

«Новые производства, технопарки, бизнес-центры, спортивные, образовательные и другие общественно-деловые объекты позволят создать в городе около 898 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты оцениваются в 22,6 триллиона рублей, а бюджетный эффект в ходе реализации всех проектов составит почти 6,4 триллиона рублей», - отметил Ефимов.

Так, на северо-западе Москвы в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское Поле» запланировано строительство бизнес-центра «Технопарк “Октябрьское Поле”», в котором будет создано более 600 новых рабочих мест. Всего в рамках развития территории вышеупомянутой промзоны запланировано создание около 1,5 тысячи рабочих мест. В столичном районе Отрадное будет создано более 5,2 тысячи новых рабочих мест на части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе».

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках программы КРТ будет построено 68,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости, 37 миллионов квадратных метров из которых приходится на жилье. Будут построены школы, детские сады, медицинские объекты и другая необходимая горожанам инфраструктура.

В рамках реорганизации бывших промзон в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день в столице по поручению градоначальника Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

