Ефимов: В Москве построят технопарки, бизнес-центры и спортобъекты по проектам КРТ
На сегодняшний день в Москве в разной степени проработки и реализации находятся 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают создание в столице почти 900 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках 302 проектов КРТ планируется возвести 31,1 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости.
«Новые производства, технопарки, бизнес-центры, спортивные, образовательные и другие общественно-деловые объекты позволят создать в городе около 898 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты оцениваются в 22,6 триллиона рублей, а бюджетный эффект в ходе реализации всех проектов составит почти 6,4 триллиона рублей», - отметил Ефимов.
Так, на северо-западе Москвы в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское Поле» запланировано строительство бизнес-центра «Технопарк “Октябрьское Поле”», в котором будет создано более 600 новых рабочих мест. Всего в рамках развития территории вышеупомянутой промзоны запланировано создание около 1,5 тысячи рабочих мест. В столичном районе Отрадное будет создано более 5,2 тысячи новых рабочих мест на части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе».
Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках программы КРТ будет построено 68,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости, 37 миллионов квадратных метров из которых приходится на жилье. Будут построены школы, детские сады, медицинские объекты и другая необходимая горожанам инфраструктура.
В рамках реорганизации бывших промзон в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день в столице по поручению градоначальника Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции в аэропорту Газиантепа приостановили полеты из-за неопознанного объекта
- Умер старейший российский режиссер Григорий Спектор
- Резервный банк Австралии снизил базовую ставку впервые с 2020 года
- Экс-начальника исправительного центра ФСИН осудили за превышение полномочий
- Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по главарю «Аль-Каиды» в Сирии
- В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница
- Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза
- Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА
- В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере
- СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru