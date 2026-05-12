Ефимов: В Москве построят более 1,4 млн квадратов недвижимости по апрельским проектам КРТ
В Москве в апреле 2026 года опубликовали 18 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они предусматривают редевелопмент участков общей площадью примерно 80 Га. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, по этим проектам в столице возведут свыше 1,4 млн квадратных метров современной недвижимости.
«Почти 900 тысяч квадратных метров придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Реализация новых проектов КРТ позволит создать свыше 6,8 тысячи дополнительных рабочих мест», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
Уточняется, что опубликованные в апреле проекты КРТ реализуют в Северном Измайлове, Кузьминках, Люблине, Печатниках, Текстильщиках, Бабушкинском, Академическом, Теплом Стане и некоторых других районах Москвы.
В Департаменте градостроительной политики сообщили, что шесть проектов, в частности, будут содействовать программе реновации. Так, новые ЖК общей площадью 230 тысяч квадратных метров построят в Бабушкинском, Академическом, Можайском районах Москвы, а также в Кузьминках и в Северном Измайлове.
Кроме того, по трем проектам КРТ создадут высокотехнологичные производства в Силине, Москворечье-Сабурове и Ростокине. При этом на Каширском шоссе построят многоуровневый паркинг, а в Ростокине — ФОК.
Сейчас в Москве по поручению мэра города на разных стадиях проработки и реализации находится 421 проект КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи Га.
