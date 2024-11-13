Ефимов: В Москве построят около 300 объектов социальной инфраструктуры

Около 300 объектов социальной, медицинской и иной инфраструктуры в течение ближайших трех лет построят в Москве в рамках столичной Адресной инвестиционной программы и за счет внебюджетных источников. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025-2027 годах в столице возведут порядка 300 новых объектов. Это в том числе 200 зданий школ и детских садов, 31 объект здравоохранения и 36 новых спортивных объектов», – добавил он.

На данный момент в ряде районов столицы продолжают возводить спортивные объекты. В 2025 году намерены завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Северное Измайлово, который будет расположен внутри жилого массива.

Также в стадии строительства находятся более 130 объектов образования. К примеру, в районе Богородское на Тюменской улице продолжается возведение школы на 600 мест за счет городского бюджета.

Помимо прочего в городе уделяют отдельное внимание и объектам здравоохранения. Новые детские и взрослые поликлиники создаются по новому московскому стандарту.

Ранее мэр столицы Сергея Собянин сообщал, что утверждена Адресная инвестиционная программа на 2025 – 2027 годы. Она предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию около 940 городских объектов.

