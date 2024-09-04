Ефимов: В Москве построят многофункциональный комплекс у станции «Печатники» БКЛ

Российская столица выделит землю инвестору для строительства коммерческого объекта на юго-востоке города. Работы будут проведены в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что современное благоустроенное городское пространство будет обустроено в районе станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро.

«На территории площадью более 14 гектаров планируется построить 744 тысячи квадратных метров недвижимости: жилье, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Например, там появится многофункциональный комплекс, благодаря которому будут созданы рабочие места и вырастут инвестиции в экономику столицы. Для возведения объекта город предоставит инвестору земельный участок», – пояснил заммэра.

Москва предоставляет участки земли в аренду без проведения торгов для реализации МаИП с 2016 года. Инвестору для получения соответствующего статуса необходимо предложить проект, предполагающий развитие инфраструктуры мегаполиса. Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, участок площадью почти гектар инвестор получит без участия в аукционе на пять лет. Будущий многофункциональный комплекс может включать офисы, магазины, заведения общественного питания, другие объекты.

Москва с начала 2024 года уже выделила инвесторам 14 земельных участков для реализации коммерческих МаИП. Девелоперы построят многофункциональные торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров.

