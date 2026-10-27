Ефимов: В Москве построят Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс
В Коммунарке идет разработка проекта масштабного Межмузейного депозитарно‑выставочного комплекса — он войдет в число крупнейших музейных объектов страны. Комплекс объединит сразу несколько функций: хранение, изучение, реставрацию и показ коллекций. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Коммунарка в рамках Адресной инвестиционной программы столицы планируется построить кластер, объединяющий современные образовательные, культурные и научные объекты. Среди них – уникальный Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, который позволит разместить в одном здании пространства для исследования, реставрации и экспонирования музейных коллекций», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Особое внимание уделено зоне открытого хранения — ее общая площадь составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Пространство разделят на две части: 6,3 тысячи квадратных метров займут залы, доступные для свободного посещения, а оставшуюся площадь отведут под открытые фонды с прозрачными витринами. Это позволит публике увидеть уникальные экспонаты из фондов московских музеев и Государственной Третьяковской галереи — ранее эти предметы не демонстрировались широкой аудитории.
Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, новый комплекс сможет стать одной из востребованных культурных площадок столицы.
Проект комплекса предусматривает полный цикл работы с музейными коллекциями: от приема и первичной обработки предметов до научных исследований и реставрации. В здании разместятся экспозиционно‑выставочная зона, реставрационные мастерские, пространство для образовательных программ, а также многофункциональный зал со сценой‑эстрадой и многоуровневыми зрительскими местами — он подойдет для деловых и культурных событий. Кроме того, в составе комплекса будут научно‑исследовательский и лабораторный блоки, оснащенные современным оборудованием.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Коммунарке уже стартовало строительство трех знаковых объектов.
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