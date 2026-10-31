Ефимов: В Москве построят еще 7 миллионов квадратов жилья по реновации

В Москве планируется построить около семи миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в ближайшие три года, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала текущего года для программы реновации было построено и введено в эксплуатацию свыше 1,2 миллиона квадратных метров жилья, а в ближайшие три года планируется построить еще почти семь миллионов. Новостройки, возводимые по индивидуальным проектам, качественно отличаются от типовых советских зданий – архитектурой, удобными планировками квартир, комфортабельными подъездами с безбарьерной средой, благоустроенными дворами», - отметил Ефимов.

Он напомнил, что лидирующее положение среди всех застройщиков страны по вводу жилой недвижимости занимает московский фонд реновации.

Инспекторы Мосгосстройнадзора провели более 870 выездных проверок на 167 объектах для программы реновации. Новое жилье появится в районах с развитой инфраструктурой. Поликлиники, школы, детсады и магазины будут расположены в шаговой доступности от новостроек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил в два раза увеличить темпы реализации программы реновации, утвержденной в 2017 году. В ее рамках более трехсот тысяч москвичей уже заселились в новые квартиры или сейчас занимаются переездом. За этот период было построено более 9 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Собянин сообщил, что в бюджете на ближайшие три года на продолжение реализации программы реновации предусмотрено 1,2 триллиона рублей. К концу 2029 года число жителей, приступивших к переселению по программе, превысит 500 тысяч человек.