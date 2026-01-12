Ефимов: В Москве построят более 100 соцобъектов в рамках МаИП
В настоящее время в столице на разных стадиях строительства находятся 111 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Для строительства образовательных организаций, спортивных и культурных объектов, а также учреждений здравоохранения город выделил около 200 гектаров земли. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 1,1 миллиона квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов.
Ефимов отметил, что новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные центры появятся практически во всех районах города.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьёва отметила, что такой подход полностью соответствует принципам сбалансированного развития столицы и в качестве примера привела несколько недавних проектов.
Так, по ее словам, в 2024 году в Солнцеве инвестору передали два участка (свыше 3 га) под школу на 825 мест и детский сад на 350 мест, а в 2025 году в районе Москворечье-Сабурово заключены договоры на создание образовательного комплекса на 3000 мест и современного спортивного ядра. Кроме того, в Ново-Переделкине и Крылатском продолжается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, а в Тверском районе возводится здание Театра мюзикла.
Механизм МаИП, действующий с 2016 года, позволяет инвесторам получать землю под строительство самых разных объектов - от социальных и образовательных учреждений до производственных и инновационных комплексов - при условии реализации проектов, полезных для города и создающих новые рабочие места.
