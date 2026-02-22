Ефимов: В Москве построят 45 социальных объектов
В рамках адресной инвестиционной программы в столице в течение шести лет построят 45 социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Для жителей построят современные медицинские комплексы, школы, детские сады, культурно-досуговые центры и другие здания. Их общая площадь превысит 1,2 миллиона квадратных метров», - сказал Ефимов.
По его словам, эти объекты появятся в Хамовниках, Сокольниках, Тверском, Красносельском и Молжаниновском районах, Люблино, Коммунарке и Куркино.
В частности, в Филимонковском районе и Куркино появятся школы искусств, а в Тверском районе пройдет комплексная реконструкция музыкальной школы имени Кабалевского.
Со своей стороны, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров сообщил, что в Текстильщиках построят новый комплекс городской клинической больницы имени Демихова.
«Его площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Мощность амбулаторного приема составит около 300 посещений в смену», – добавил он.
Горячие новости
- СМИ: Блогер Влад А4 пытался взыскать 200 тысяч рублей с иностранцев за одежду с его лицом
- Кустурица выпустит фильм «Последний срок» по Распутину в 2027 году
- В МИД Финляндии признали неспособность помочь Киеву
- ИКИ РАН: На Солнце полностью исчезли пятна
- Посол: В 2025 году в Париже 170 французов подали заявки на гражданство РФ
- В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали минимум 6 человек
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ
- В РФ предложили детям мигрантов выезжать из страны в 18 лет
- Минтранс: На авиабилеты для детей будет доступна скидка в 50%
- С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами