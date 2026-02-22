Ефимов: В Москве построят 45 социальных объектов

В рамках адресной инвестиционной программы в столице в течение шести лет построят 45 социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для жителей построят современные медицинские комплексы, школы, детские сады, культурно-досуговые центры и другие здания. Их общая площадь превысит 1,2 миллиона квадратных метров», - сказал Ефимов.

По его словам, эти объекты появятся в Хамовниках, Сокольниках, Тверском, Красносельском и Молжаниновском районах, Люблино, Коммунарке и Куркино.

В частности, в Филимонковском районе и Куркино появятся школы искусств, а в Тверском районе пройдет комплексная реконструкция музыкальной школы имени Кабалевского.

Со своей стороны, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров сообщил, что в Текстильщиках построят новый комплекс городской клинической больницы имени Демихова.

«Его площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Мощность амбулаторного приема составит около 300 посещений в смену», – добавил он.

