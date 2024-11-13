Ефимов: В Москве построят 12 станций метро за три года

Строители возведут 12 станций метро и 259 километров дорог в Москве в течение ближайших трех лет. На это будут потрачены средства, заложенные в Адресную инвестиционную программу Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года на схеме столичного метрополитена появились четыре линии метро. Построены Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская линии, открыт первый участок Троицкой линии от станции “Новаторская” до станции “Тютчевская”. В ближайшие три года будет построена еще одна линия – Рублево-Архангельская. Всего в 2025–2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро. Восемь из них – на участке Рублево-Архангельской линии от “Шелепихи” до “Ильинской”, еще четыре – на участке Троицкой линии от “ЗИЛа” до “Новаторской”», — отметил вице-мэр.

Так, на Рублево-Архангельской линии за три года откроются восемь станций. Из них две, «Народное Ополчение» и «Строгино», станут пересадочными на Большую кольцевую и Арбатско-Покровскую линии.

Кроме того, четыре станции планируется построить на Троицкой линии Станции «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноименные станции МЦК, а со станции «Академическая» можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию.

Также строители завершат соединение автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и южного направления Московского скоростного диаметра, построят мосты через Москву-реку в створе улицы Мясищева и в створе Берегового проезда на западе Москвы. Будет завершена реконструкция Карамышевской, Крутицкой и Симоновской набережных, а также набережной Москвы-реки, которая проходит от театра «Мастерская Петра Фоменко» до парка «Фили».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы.

