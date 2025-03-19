Ефимов: В Москве построили шесть инфраструктурных объектов за два месяца 2025 года
В Москве с января по февраль 2025 года возведено шесть новых объектов, в которых разместятся организации и предприятия коммерческой и административно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В первые два месяца 2025 года в Москве появилось шесть административно-деловых и коммерческих объектов совокупной площадью свыше 42,8 тысячи квадратных метров. Пять из них построили инвесторы», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, там разместятся сервисные службы для местных жителей, рестораны и кафе, магазины и офисы, а также автопарковки.
Город стремится к гармоничной застройке, потому рядом с жилыми кварталами возводятся объекты социальной, спортивной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуры.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в январе этого года инвестор построил в районе Люблино новый многофункциональный центр площадью 6,7 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сервисные центры, аптеки, магазины, в том числе продуктовый супермаркет и кафе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине
- Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет
- Путин: Российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области
- Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины
- Галь Гадот получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде
- Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем партии «Новые люди»
- В Минэнерго заявили, что в России подорожала добыча нефти
- Песков: Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся возможного перемирия
- Путин и Трамп не обсуждали размещение миротворцев на Украине
- Зеленский: Киев не согласится на признание украинских территорий российскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru