Ефимов: В Москве построили шесть инфраструктурных объектов за два месяца 2025 года

В Москве с января по февраль 2025 года возведено шесть новых объектов, в которых разместятся организации и предприятия коммерческой и административно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первые два месяца 2025 года в Москве появилось шесть административно-деловых и коммерческих объектов совокупной площадью свыше 42,8 тысячи квадратных метров. Пять из них построили инвесторы», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, там разместятся сервисные службы для местных жителей, рестораны и кафе, магазины и офисы, а также автопарковки.

Город стремится к гармоничной застройке, потому рядом с жилыми кварталами возводятся объекты социальной, спортивной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуры.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в январе этого года инвестор построил в районе Люблино новый многофункциональный центр площадью 6,7 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сервисные центры, аптеки, магазины, в том числе продуктовый супермаркет и кафе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года.

