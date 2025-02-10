Ефимов: В Москве построили пять физкультурно-оздоровительных комплексов в 2024 году
В 2024 году девелоперы возвели пять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в разных районах Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Совокупная площадь построенных сооружений составляет более 46 тысяч квадратных метров. Один из самых крупных объектов – физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя взрослыми и таким же числом детских бассейнов в Западном Дегунине. Его площадь превышает 14 тысяч квадратных метров», – рассказал Ефимов.
Новые ФОКи появились в Хамовниках, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, Щербинке и Южном Бутове.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о постройке нового ФОКа площадью более пяти тысяч квадратных метров в Южном Бутово с тренажерным залом, бассейнами и залом для групповых занятий.
В Мосгосстройнадзоре заявили, что строительный процесс пяти объектов проходил под их контролем, за это время инспекторы ведомства суммарно провели на них 61 выездную проверку.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве с 2011 года построили 327 спортобъектов, из них 168 – с привлечением средств инвесторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru