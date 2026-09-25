Ефимов: В Москве построили четыре объекта образования за счет средств АИП

Строительство четырех образовательных объектов завершили в августе в Москве, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Были введены в эксплуатацию два корпуса школ, образовательный комплекс и здание детского сада на северо-западе, востоке и в центре Москвы. Их общая площадь составляет около 35 тыс. кв. м. Все объекты были возведены за счет средств Адресной инвестиционной программы.

«Суммарно они рассчитаны более чем для 1,5 тысячи учащихся и воспитанников. В новых объектах предусмотрены современные учебные кабинеты, просторные групповые и спортивные зоны, лабораторно-исследовательские комплексы, залы для мероприятий, а также пространства для отдыха и общения», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В центре города построили детский сад на 225 детей площадью четыре тысячи «квадратов». Здание рассчитано на девять групп, также предусмотрены медблок, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.