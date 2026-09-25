Ефимов: В Москве построили четыре объекта образования за счет средств АИП
Строительство четырех образовательных объектов завершили в августе в Москве, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Были введены в эксплуатацию два корпуса школ, образовательный комплекс и здание детского сада на северо-западе, востоке и в центре Москвы. Их общая площадь составляет около 35 тыс. кв. м. Все объекты были возведены за счет средств Адресной инвестиционной программы.
«Суммарно они рассчитаны более чем для 1,5 тысячи учащихся и воспитанников. В новых объектах предусмотрены современные учебные кабинеты, просторные групповые и спортивные зоны, лабораторно-исследовательские комплексы, залы для мероприятий, а также пространства для отдыха и общения», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В центре города построили детский сад на 225 детей площадью четыре тысячи «квадратов». Здание рассчитано на девять групп, также предусмотрены медблок, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.
Как добавил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, на северо-западе столицы возвели два школьных корпуса площадью более 13 тыс. кв. м. Ключевой особенностью зданий являются гибкие пространства, которые можно адаптировать для разных форматов обучения. Кроме того, в них расположены медиатеки, кабинеты и лаборатории с современным оборудованием.
Все этапы строительства всех объектов контролировал Мосгосстройнадзор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об открытии нового детского сада в Пресненском районе.
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