Ефимов: В Москве построили более 260 различных объектов с начала года

В столице было возведено более 260 объектов недвижимости различного назначения за первые семь месяцев 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти шесть миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров — жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты», — указал вице-мэр.

Он отметил, что больше всего новых объектов возвели в Новомосковском административном округе, где появилось 51 здание общей площадью 994 тысячи кв м.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул роль девелоперов в городском строительстве. По его словам, они ввели в эксплуатацию больше половины проектов, среди которых торгово-развлекательный центр в Восточном Бирюлево и офисное здание в Алексеевском районе.

Контроль за всеми объектами осуществлялся инспекторами Мосгосстройнадзора. Более двух тысяч зданий находится под надзором экспертов.

Ранее глава столицы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости в Москве позволяет создавать комфортную среду в рамках концепции 15-минутного города.

