Ефимов: В Москве построили более 260 различных объектов с начала года
В столице было возведено более 260 объектов недвижимости различного назначения за первые семь месяцев 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти шесть миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров — жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты», — указал вице-мэр.
Он отметил, что больше всего новых объектов возвели в Новомосковском административном округе, где появилось 51 здание общей площадью 994 тысячи кв м.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул роль девелоперов в городском строительстве. По его словам, они ввели в эксплуатацию больше половины проектов, среди которых торгово-развлекательный центр в Восточном Бирюлево и офисное здание в Алексеевском районе.
Контроль за всеми объектами осуществлялся инспекторами Мосгосстройнадзора. Более двух тысяч зданий находится под надзором экспертов.
Ранее глава столицы Сергей Собянин отметил, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости в Москве позволяет создавать комфортную среду в рамках концепции 15-минутного города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
- Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
- В Белгороде двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ
- В Госдуме предложили запретить работать курьерами имеющим судимость
- Megadeth анонсировала последний альбом и прощальное турне
- Санкции, мир и «Боинги»: РФ и США на Аляске обсудят Украину
- СМИ: На Аляске разместили истребители F-35
- Из Таиланда депортируют россиянина, снимавшего бои в Камбодже
- Над Россией сбили 53 украинских беспилотника
- Экс-депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru