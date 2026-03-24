Ефимов: В Москве построили 15 пожарных депо по программе «Безопасный город»

За пять лет в Москве построили 15 пожарных депо по программе «Безопасный город», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках Адресной инвестиционной программы с 2021 года в столице построили 15 пожарных депо общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. В сумме они рассчитаны на 62 машино-места. Новые здания появились на территории Северо-Восточного, Восточного, Троицкого, Новомосковского, Западного и Южного административных округов», - отметил он.

По его словам, новые депо появились во многих районах столицы, все они создают комфортные условия для работы, отдыха и тренировок сотрудников. На территории депо оборудованы спортивные площадки и необходимые учебные зоны для отработки необходимых процессов специалистами.

Так, глава Департамента гражданского строительства Алексей Александров рассказал, что больше всего новых станций было построено в ТиНАО. Он подчеркнул, что все пожарные части находятся в быстрой координации с другими экстренными службами, что повышает эффективность работы депо. Город уделяет особое внимание объектам, которые обеспечивают безопасность жителей.

