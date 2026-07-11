Ефимов: В Москве полностью расселили свыше 1,2 тысячи домов по реновации
В Москве с начала реализации программы реновации полностью расселили свыше 1,2 тысячи домов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что всего в утвержденную в 2017 году программу включили 5 тысяч 176 жилых зданий, из которых расселили уже почти четверть. Политик подчеркнул, что гражданам выдали квартиры в новых ЖК, как правило, недалеко от их прежнего места жительства.
«Это удобно, так как после переезда не нужно переводить детей в новые школы и сады, прикрепляться к другой поликлинике. В Москве продолжается расселение еще 396 домов, включенных в программу реновации», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
Отмечается, что реновацию проводят по принципу волнового переселения, при котором новые дома строят на месте демонтированных зданий или в заранее подготовленных местах, что позволяет поэтапно обновлять жилой фонд.
В Департаменте градостроительной политики сообщили, что больше всего домов полностью расселили на востоке столицы (227), а также в Юго-Восточном административном округе (194) и на западе города (147). Уточняется, что при демонтаже используют современную экологичную технологию «умный снос», которая снижает уровень шума и пыли. Строительный мусор сортируют и перерабатывают.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке города уже переехали 37,2 тысячи москвичей из полностью расселенных домов, на юго-востоке — 36,9 тысячи горожан, на западе — 24,4 тысячи.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в Щербинке по реновации в новостройку на улице Чапаева переедут 147 жителей трех домов старого фонда. Он также поручил нарастить темпы реализации программы вдвое.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- У Павла Буре арестовали недвижимость на фоне раздела имущества после развода
- Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи
- Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»
- Пожар на нефтебазе в Тверской области потушили спустя двое суток
- Разрушенные крыши и приют: К чему привел циклон «Бернадетт» в Подмосковье
- Бонни Тайлер во время одной из поездок в Россию понравился башкирский чак-чак
- Онищенко рассказал об ожидаемой продолжительности жизни в РФ в 2030 году
- Перевод себе более 200 тыс. рублей по СБП может быть признаком мошенничества
- СМИ: Актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым
- Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма