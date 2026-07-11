Ефимов: В Москве полностью расселили свыше 1,2 тысячи домов по реновации

В Москве с начала реализации программы реновации полностью расселили свыше 1,2 тысячи домов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что всего в утвержденную в 2017 году программу включили 5 тысяч 176 жилых зданий, из которых расселили уже почти четверть. Политик подчеркнул, что гражданам выдали квартиры в новых ЖК, как правило, недалеко от их прежнего места жительства.

«Это удобно, так как после переезда не нужно переводить детей в новые школы и сады, прикрепляться к другой поликлинике. В Москве продолжается расселение еще 396 домов, включенных в программу реновации», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Отмечается, что реновацию проводят по принципу волнового переселения, при котором новые дома строят на месте демонтированных зданий или в заранее подготовленных местах, что позволяет поэтапно обновлять жилой фонд.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что больше всего домов полностью расселили на востоке столицы (227), а также в Юго-Восточном административном округе (194) и на западе города (147). Уточняется, что при демонтаже используют современную экологичную технологию «умный снос», которая снижает уровень шума и пыли. Строительный мусор сортируют и перерабатывают.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке города уже переехали 37,2 тысячи москвичей из полностью расселенных домов, на юго-востоке — 36,9 тысячи горожан, на западе — 24,4 тысячи.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в Щербинке по реновации в новостройку на улице Чапаева переедут 147 жителей трех домов старого фонда. Он также поручил нарастить темпы реализации программы вдвое.