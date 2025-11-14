Ефимов: В Москве под заселение переданы два дома по реновации в Кузьминках

В Москве под заселение по программе реновации в этом году передали два жилых комплекса в районе Кузьминки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в них переедут свыше тысячи москвичей из четырех старых домов.

«В районе Кузьминки под заселение переданы 18 новостроек по программе реновации, две из них – в этом году. Они расположены по адресам: улица Маршала Чуйкова, дом 9Б, и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2. Туда переедут более тысячи жителей четырех старых домов. На первых этажах новостроек открылись центры информирования по переселению, где москвичи смогут задать все вопросы, касающемся переезда, и оформить услуги в рамках суперсервиса “Переезд по программе реновации”», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов рассказал, что всего в Кузьминках предстоит расселить жителей 287 домов, новые квартиры получат свыше 64 тысяч человек.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что оба дома построены с учетом принципов безбарьерной среды.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пообещала, как только участники программы определятся с выбором квартир, сотрудники департамента подготовят проект договора на новое жилье.

«Сразу после подписания договора участники переселения могут переезжать в новостройки», – добавила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заметил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

