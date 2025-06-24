Ефимов: В Москве под производственные нужды инвесторы получили 270 га земли

В рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) Москва предложила предпринимателям участки земли по льготному тарифу для создания 54 промышленных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С марта 2022-го инвесторы, которые планируют строить и расширять свои производства в столице, могут получить для этого участки от города за символическую плату – один рубль в год. Такая мера поддержки востребована. За время ее действия город предоставил уже более 271 гектара земли для реализации 54 проектов, по которым инвесторы возведут объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Некоторые из районов составляют отраслевые промышленные кластеры. Это является трендом для города, который позволяет соединить в одном месте и науку, и производство, и необходимую инфраструктуру для более эффективной работы и привлечь инвестиции в реальный сектор экономики.

По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина земельные участки для возведения фабрик и заводов в рамках кластеров город предоставляет на льготных условиях в рамках МаИП. Так, инвесторы уже приступили к реализации проектов в пищевом и строительном кластерах в ТиНАО. По итогам полного запуска кластеры обеспечат создание около 40 тысяч рабочих мест.

Программа позволяет расположить производства в отдаленных от центра районах, отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Она добавила, что 22 проекта появятся в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах столицы на общей площади в 200 га.

«Там появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, мебели и другие современные промышленные объекты. Их общая площадь составит около 1,5 миллиона квадратных метров», – отметила она.

Благодаря льготной программе МаИП столица получит свыше 23 тысяч рабочих мест в строительной, пищевой и медицинской промышленности, а также других отраслях. На данный момент в городе уже выделено свыше 25 га земли для восьми проектов в Юго-Восточном административном округе, 3,8 га для пяти объектов на северо-востоке и 16 га для пяти промышленных объектов на западе столицы.

