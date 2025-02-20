Ефимов: В Москве под проекты в рамках АИП выделили почти 460 участков в 2024 году
В Москве под реализацию проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) было выделено почти 460 участков земли в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, это делается для возведения крупных инфраструктурных объектов – спорткомплексов и культурных центров, школ, соцобъектов, а также для инженерных сетей и дорог.
«В 2024 году для реализации необходимых столице проектов в рамках Адресной инвестиционной программы во всех административных округах столицы было выделено 458 земельных участков общей площадью свыше 367 гектаров», – уточнил заместитель мэра.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего земли было выделено в Восточном административном округе – 42 га. На втором месте СВАО, где предоставлено застройщикам 40 га. Глава департамента рассказал, что одним из проектов в СВАО станет возведение путепровода длиной 135 метров через железнодорожные пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Он также рассказал, что в Алтуфьевском районе планируется возвести школу на участке площадью 1,9 гектара, а в ВАО более 3,2 гектара выделено для строительства улично-дорожной сети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru