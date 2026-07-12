Ефимов: В Москве почти 600 жителей Оренбургской улицы переедут в новостройку по реновации

В Москве в районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа примерно 600 горожан из двух старых домов начали осмотр новых квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о новом доме на Оренбургской улице, в который заедут жители двух старых домов 17 и 26, корпус 1. Центр информирования по переселению находится по адресу: улица Черное Озеро, дом 4. Политик добавил, что теперь в районе число зданий, которые затронуло переселение, достигло 23.

«Всего в рамках реновации в Косино-Ухтомском предстоит расселить 55 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат около 6 тысяч москвичей», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что новостройка на Оренбургской улице состоит из двух секций с 326 квартирами с улучшенной отделкой общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Уточняется, что в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения. Первый этаж — традиционно нежилой, там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. В шаговой доступности от новостройки расположены магазины, детсады и парк у озера Святое.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что предложения равнозначных квартир около 340 жителей дома 17 и примерно 260 из дома 26, корпуса 1, на Оренбургской улице получили в конце мая 2026-го. По ее словам, за первую неделю согласие на переезд подписали свыше 100 человек.

Политик добавила, что в настоящий момент специалисты департамента готовят для них проекты договоров о переходе права собственности на новую недвижимость. Переехать в новостройку участники программы смогут сразу после подписания документов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации вдвое и рассказал, что в Москве по программе в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный ЖК с применением технологии объемно-блочного домостроения.