Ефимов: В Москве по утвержденным в 2025 году проектам КРТ построят новую инфраструктуру

В Москве по утвержденным в прошлом году 88 проектам комплексного развития территорий (КРТ) построят более 14,8 млн квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в 2025 году число проектов КРТ в 1,7 раза превысило аналогичный показатель 2024-го. Ефимов добавил, что градостроительный потенциал площадок составил примерно 15 млн квадратных метров недвижимости, при этом 9,5 млн «квадратов» пришлось на жилую застройку.

«Возведут также 5,3 млн квадратных метров объектов социальной, торгово-бытовой, административно-деловой и производственной инфраструктуры, что позволит создать для жителей столицы свыше 127 тысяч рабочих мест», - сказал заммэра.

Отмечается, что такие площадки, которые с помощью редевелопмента переделывают в новые точки экономического роста, находятся в 68 районах 11 административных округов столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, свыше половины принятых в прошлом году проектов КРТ уже вышли в стадию реализации. Речь идет о 56 из 88 проектов, девять из которых пришлись на Северо-Восточный округ.

Чиновник добавил, что в столице в Бутырском, Бабушкинском, Лосиноостровском и Ярославском районах, а также в Марфине, Отрадном, Северном Медведкове, Лианозове и Ростокине возведут примерно 548 тысяч квадратных метров недвижимости. В том числе, например, возле новостроек на улице Летчика Бабушкина появится новая поликлиника на 360 посещений в смену, добавил Овчинский.

Сейчас в городе по поручению столичного мэра Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.