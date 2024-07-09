Ефимов: В Москве по реновации передано под заселение более 300 жилых комплексов
В Москве с начала реализации программы реновации передано под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что результаты реновации ежегодно улучшаются. Так, в столице для заселения жителей уже переданы 307 домов с 76 тысячами квартир. Ефимов уточнил, что суммарно по программе реновации подобрано 623 площадки, на которых возведут 10,2 млн квадратных метров жилья.
Более 145 тысяч жителей столицы с августа 2017 года переехали в новое жилье, еще более 18 тысяч горожан на данный момент переезжают. Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, лидеры по числу переездов – жители юго-востока столицы.
Москвичам предоставляются квартиры с новой улучшенной отделкой, в соответствии со стандартами программы, утвержденными постановлением правительства Москвы.
В свою очередь глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что первые этажи новых домов традиционно нежилые, в них размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов.
Программу реновации была утверждена в августе 2017 года. Предусмотрено, что она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По итогу 2023 года в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.
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