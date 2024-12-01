Ефимов: В Москве по программе реновации расселили 857 ветхих домов

В Москве полностью расселили 857 старых домов в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала реализации программы реновации расселение затронуло свыше 1080 домов, в 857 из них этот процесс полностью завершен. Больше всего зданий освободили на юго-востоке столицы – 138, на востоке – 124, на западе – 110. Впоследствии дома демонтируют, на месте сноса построят жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой», – отметил вице-мэр.



Сегодня под строительство жилья в рамках программы подобрали 653 стартовые площадки суммарной площадью примерно 10,8 млн «квадратов».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в 2024 году расселили 286 зданий. Из них в новые дома переехали свыше 44900 москвичей. Больше всего новых домов передали под заселение в 2024 году в ВАО, на втором месте СВАО, далее идут ЗАО и ЮВАО. Всего же в домах, расселенных в рамках программы реновации, проживали более 143 тысяч горожан.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в ЮВАО оформили документы на новое жилье и получили ключи от новых квартир свыше 25,3 тысячи жителей округа из 138 ветхих домов. На втором месте по этому показателю восток Москвы, на третьем — ЗАО.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил 22 новые площадки в перечень территорий для строительства нового жилья в рамках программы реновации.

