Ефимов: В Москве по программе КРТ возвели около 330 тысяч квадратных метров недвижимости

В столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возвели уже примерно 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в числе которых жилые дома, школа и другие объекты. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящий момент в активной фазе строительства находятся сразу семь площадок КРТ. Политик добавил, что особенно продуктивным оказался 2025 год.

«Тогда в Москве появилось около 170 тысяч квадратных метров недвижимости, что превысило совокупные показатели трех прошлых лет. При этом город не останавливается на достигнутом», - подчеркнул Ефимов.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что по программе КРТ в 2023 году в Москве построили школу на 800 мест площадью примерно 13 тысяч квадратных метров, а в 2025 году — общественный комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью свыше 53 тысяч квадратных метров в бывшей промзоне «Южный порт».

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в настоящее время по программе КРТ в Зюзине строят дома по реновации. Всего там возведут примерно 140 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» готов каркас первого из четырех технопарков, а у станции метро «Дмитровская» появится бизнес-центр, завершить строительство которого планируется в 2027 году. Реализация проекта позволит создать 3,5 тысячи новых рабочих мест в районе. В этом году строительство начнется еще на 20 площадках программы КРТ.

Сейчас в Москве по поручению мэра города Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тысячи гектаров.

