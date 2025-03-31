Ефимов: В Москве по программе КРТ построят жилые и деловые кварталы в 11 округах

В Москве по программе комплексного развития территорий с 2020 года утверждены проекты планировок территорий (ППТ) для 40 проектов редевелопмента участков общей площадью более 486 гектаров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2020 года по программе КРТ утверждены проекты планировки участков общей площадью 486,3 гектара. На этих площадках, расположенных в 11 административных округах Москвы, построят почти 10,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости», – уточнил заместитель мэра.



Он также подчеркнул, что благодаря этому в столице появятся 93,3 тысячи новых рабочих мест.



На этих участках будет построено, в том числе, около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.



По его словам, ещё более четырех миллионов квадратных метров займут новые предприятия и учреждения, в том числе, поликлиники, школы и детские сады, ФОКи.



В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта по программе комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

