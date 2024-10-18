Ефимов: В Москве отреставрируют доходный дом Бройдо на Остоженке
В Москве согласовали проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия в Хамовниках. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века – доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20, является выявленным объектом культурного наследия», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, запланированы ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах.
В ходе них специалисты в ручную расчистят керамическую облицовку от загрязнений, отреставрируют поврежденные плитки, полностью утраченные воссоздадут. С цоколя здания также удалят загрязнения и покроют защитными составами. Воссоздадут историческую дубовую дверную коробку, а также первоначальное остекленные двери и фурнитуру.
Бывший доходный дом был построен архитектором Николаем Жериховым в 1902 году в стиле раннего модерна и украшен лепным и кованым декором.
Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что проект капремонта доходного дома предусматривает работы без изменения элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.
Начальник управления реализации проектных решений ФКР Москвы Олег Дегтев уточнил, что всего в столице привели в порядок уже более 110 домов в стиле модерн в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. По его словам, для наилучшего результата работ применяются передовые технологии, в том числе, лазерное сканирование и 3D-моделирование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru