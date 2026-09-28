Ефимов: В Москве освободили 49 площадок для программы реновации

С начала 2026 года в Москве освободили 49 участков для возведения новых домов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На них запланировано возведение современных новостроек общей жилой площадью более 900 тысяч квадратных метров», – пояснил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новые дома будут возводиться с учетом актуальных стандартов качества и безопасности. Квартиры в них получат улучшенные планировки, отличающиеся просторными кухнями и широкими коридорами.

География строительства охватывает восемь округов Москвы. В частности, 17 площадок расположены в Восточном административном округе, по восемь - в Юго-Восточном и Северо-Восточном округах, а еще шесть — в Западном. На части объектов уже ведется строительство с применением принципов безбарьерной среды - входные группы, вестибюли и лифтовые холлы проектируются на одном уровне без ступеней, а во дворах обустраиваются удобные пешеходные маршруты для маломобильных граждан.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 многоквартирных домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу увеличить темпы реализации программы в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.

