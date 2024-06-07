Ефимов: В Москве осуществят 34 проекта комплексного развития территорий

Привлеченные в результате аукционов инвесторы и владельцы площадок реорганизуют 34 территории площадью более 621 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

«Только с начала 2024 года столица заключила с компаниями по итогам торгов и правообладателями участков 10 договоров на право редевелопмента. Инвестиции в реорганизацию участков общей площадью более 621 гектара оцениваются почти в 3,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 270 миллиардов рублей. Благодаря этому в Москве появится свыше 136 тысяч рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Инвесторами, которые застраивают территории по проекту КРТ, могут быть как правообладатели недвижимости, так и привлеченные в результате торгов организации.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проектам КРТ планируют возвести почти 13 млн квадратных метров недвижимости. Из них около 7,3 млн квадратных метров займут жилые объекты и примерно 5,7 млн квадратных метров – здания делового и общественного назначения.

