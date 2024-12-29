Ефимов: В Москве осенью выделили более 135 гектаров земли для реализации МаИП
В сентябре 2024 года в Москве компаниям-застройщикам было выделено свыше 20 участков для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Им выделили свыше 135 гектаров земли. В столице появятся учреждения образования, коммерческие, промышленные и другие объекты, общая площадь которых превысит 850 тысяч квадратных метров», – сообщил он.
Предприятия столицы, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, могут получить землю для расширения или создания производств по льготной ставке один рубль в год.
Так, в рамках МаИП город предоставил инвесторам три участка площадью свыше 15 гектаров на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску горизонтальных расточных станков и предприятия по изготовлению бытовых изделий из пластика.
Арендные соглашения с инвесторами заключаются сроком на пять лет, в течение которого необходимо завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что за сентябрь-ноябрь для реализации МаИП земля была предоставлена застройщикам в девяти административных округах города. При этом шесть участков площадью почти 100 гектаров, по его словам, находятся на территории ТиНАО.
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